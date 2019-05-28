"Зенит" опубликовал нарезку лучших голов Аршавина (видео)

Сегодня свой 38-й день рождения отмечает бывший капитан "Зенита" и сборной России Андрей Аршавин.

Петербургский клуб на своей странице в твиттере опубликовал нарезку с 20-ю лучшими голами футболиста, которые он забил в составе сине-бело-голубых.

Напомним, Аршавин является воспитанником "Зенита".

Теги: Аршавин Зенит Видео
Сегодня, 11:31
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