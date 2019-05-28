"Зенит" опубликовал нарезку лучших голов Аршавина (видео)

«Зенит-ТВ» показывает 20 лучших голов Андрея Аршавина в составе сине-бело-голубых! ? pic.twitter.com/egXFHrE4DV — ФК «Зенит»? (@zenit_spb) May 29, 2019

Сегодня свой 38-й день рождения отмечает бывший капитан "Зенита" и сборной России Андрей Аршавин.Петербургский клуб на своей странице в твиттере опубликовал нарезку с 20-ю лучшими голами футболиста, которые он забил в составе сине-бело-голубых.Напомним, Аршавин является воспитанником "Зенита".