Георгий Мелкадзе летом может уйти из "Спартака" в аренду

Нападающий "Спартака" Георгий Мелкадзе, который продлил контракт с клубом, может покинуть команду в летнее трансферное окно на правах аренды, сообщает "Чемпионат.сом".

Решение относительно будущего 22-летнего футболиста будет принято главным тренером красно-белых Олегом Кононовым после сборов команды. В случае, если наставник "Спартака" будет не доволен игрой Мелкадзе, игрок отправится в другой клуб.
Теги: Мелкадзе Спартак
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