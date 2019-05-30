Роберто Карлос: грустно, что так происходит с "Анжи", но наличными не помогу
Бывший защитник "Анжи" Роберто Карлос высказал мнение о ситуации в махачкалинском клубе, который оказался в сложной финансовой ситуации.
"Грустно, что так происходит с "Анжи". Но я желаю команде удачи и возвращения в элитный дивизион. Готов ли я помочь клубу финансово? Ну, наличными — нет, но, возможно...", - цитирует Карлоса "Чемпионат".
"Грустно, что так происходит с "Анжи". Но я желаю команде удачи и возвращения в элитный дивизион. Готов ли я помочь клубу финансово? Ну, наличными — нет, но, возможно...", - цитирует Карлоса "Чемпионат".