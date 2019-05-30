Роберто Карлос: грустно, что так происходит с "Анжи", но наличными не помогу

Бывший защитник "Анжи" Роберто Карлос высказал мнение о ситуации в махачкалинском клубе, который оказался в сложной финансовой ситуации.

"Грустно, что так происходит с "Анжи". Но я желаю команде удачи и возвращения в элитный дивизион. Готов ли я помочь клубу финансово? Ну, наличными — нет, но, возможно...", - цитирует Карлоса "Чемпионат".
Теги: Карлос Анжи
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