Иван Обляков: Дзюба сказал: "Добро пожаловать в семью"

Полузащитник ЦСКА и сборной России рассказал о дебютном вызове в национальную команду.

– Каковы первые впечатления от нахождения в сборной? Как вас приняли?

– Все отлично. Приятно, что меня вызвали сюда. Коллектив у нас дружный, половину ребят я знаю.

– У вас будет контрольный матч с "Чертаново". Что знаете об этой команде, в которой, в основном, выступают ваши ровесники или те, кто младше?

– Они молодцы! У них развивается школа. Разберем эту команду и посмотрим, как с ней играть.

– Вчера переживали за своих бывших партнеров по "Уфе"?

– Да, следил немного.

– Получается, вы сейчас находитесь между молодежной и основной сборной. Где вам лучше: в молодежке, где вы стабильно играете, или основной сборной, где можете не сыграть?

– Я всегда стараюсь прогрессировать. Хочется выступать за основную сборную, доказывать и стараться, чтобы меня вызывали сюда.

– Как решается, куда вас вызовут?

– Это делает тренерский штаб основной и молодежной сборной. А я еду туда, куда вызывают.

– Вам не пришлось менять путевки на отпуск?

– Да нет. Я на пляж ехать не собирался. Всегда летом провожу время дома с родителями и друзьями.

– Артем Дзюба часто встречает новичков подколами. Вас также встретил?

– Нет. Шуток как таковых не было. Он сказал: "Добро пожалось в семью!"

"Спорт-Экспресс"
Теги: Обляков Дзюба Сборная России
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