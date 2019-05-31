Иван Обляков: Дзюба сказал: "Добро пожаловать в семью"
Полузащитник ЦСКА и сборной России рассказал о дебютном вызове в национальную команду.
– Каковы первые впечатления от нахождения в сборной? Как вас приняли?
– Все отлично. Приятно, что меня вызвали сюда. Коллектив у нас дружный, половину ребят я знаю.
– У вас будет контрольный матч с "Чертаново". Что знаете об этой команде, в которой, в основном, выступают ваши ровесники или те, кто младше?
– Они молодцы! У них развивается школа. Разберем эту команду и посмотрим, как с ней играть.
– Вчера переживали за своих бывших партнеров по "Уфе"?
– Да, следил немного.
– Получается, вы сейчас находитесь между молодежной и основной сборной. Где вам лучше: в молодежке, где вы стабильно играете, или основной сборной, где можете не сыграть?
– Я всегда стараюсь прогрессировать. Хочется выступать за основную сборную, доказывать и стараться, чтобы меня вызывали сюда.
– Как решается, куда вас вызовут?
– Это делает тренерский штаб основной и молодежной сборной. А я еду туда, куда вызывают.
– Вам не пришлось менять путевки на отпуск?
– Да нет. Я на пляж ехать не собирался. Всегда летом провожу время дома с родителями и друзьями.
– Артем Дзюба часто встречает новичков подколами. Вас также встретил?
– Нет. Шуток как таковых не было. Он сказал: "Добро пожалось в семью!"
"Спорт-Экспресс"
– Каковы первые впечатления от нахождения в сборной? Как вас приняли?
– Все отлично. Приятно, что меня вызвали сюда. Коллектив у нас дружный, половину ребят я знаю.
– У вас будет контрольный матч с "Чертаново". Что знаете об этой команде, в которой, в основном, выступают ваши ровесники или те, кто младше?
– Они молодцы! У них развивается школа. Разберем эту команду и посмотрим, как с ней играть.
– Вчера переживали за своих бывших партнеров по "Уфе"?
– Да, следил немного.
– Получается, вы сейчас находитесь между молодежной и основной сборной. Где вам лучше: в молодежке, где вы стабильно играете, или основной сборной, где можете не сыграть?
– Я всегда стараюсь прогрессировать. Хочется выступать за основную сборную, доказывать и стараться, чтобы меня вызывали сюда.
– Как решается, куда вас вызовут?
– Это делает тренерский штаб основной и молодежной сборной. А я еду туда, куда вызывают.
– Вам не пришлось менять путевки на отпуск?
– Да нет. Я на пляж ехать не собирался. Всегда летом провожу время дома с родителями и друзьями.
– Артем Дзюба часто встречает новичков подколами. Вас также встретил?
– Нет. Шуток как таковых не было. Он сказал: "Добро пожалось в семью!"
"Спорт-Экспресс"