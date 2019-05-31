Дмитрий Тарасов: надеюсь, "Анжи" выживет

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов в своем инстаграме поддержал махачкалинский "Анжи"."Подводя итоги сезона, хочу поддержать парней из "Анжи". Надеюсь, команда выживет – ребята правда бились, ездили на матчи на автобусах. Это настоящий футбол как страсть! В малых городах и клубах такие проблемы есть. Они есть не только в футболе. Вот президент согласился для спасения театра из Ярославля дать ему специальный статус. Для развития футбола такую проблему надо тоже как-то решать. "Амкар", "Тосно" год назад после победы в Кубке, Сейчас "Анжи"... Сложный вопрос, кто должен поддерживать клуб – государство или частные компании. Но совершенно точно футболисты из Махачкалы ни в чем не виноваты, они бились за себя и город в каждом матче, что я видел. И такие команды могут жить", – написал Тарасов в своем Инстаграме.