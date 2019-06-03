Александр Бубнов: разница в классе между РПЛ и ФНЛ чувствуется
Бывший футболист сборной СССР и московского "Спартака" Александр Бубнов прокомментировал итоги ответных стыковых матчей между представителями РПЛ и ФНЛ.
"В целом, разница в классе между сильнейшими российскими дивизионами все равно чувствуется. Разнятся темп, скорость принятия решений, техническое оснащение игроков. Однако и "Крыльям Советов", и 2Уфе" летом необходимо усиливаться, иначе в следующем сезоне все опять будет крутиться вокруг борьбы за выживание и может закончиться не так благополучно, как в нынешнем", - цитирует Бубнова Sportbox.ru.
"В целом, разница в классе между сильнейшими российскими дивизионами все равно чувствуется. Разнятся темп, скорость принятия решений, техническое оснащение игроков. Однако и "Крыльям Советов", и 2Уфе" летом необходимо усиливаться, иначе в следующем сезоне все опять будет крутиться вокруг борьбы за выживание и может закончиться не так благополучно, как в нынешнем", - цитирует Бубнова Sportbox.ru.