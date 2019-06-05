КДК намерен получить заключение двух экспертиз по делу Мирзова и Ильина
Глава КДК Артур Григорьянц рассказал о ходе расследования инцидента, который случился после ответного полуфинального матча Кубка России между тульским "Арсеналом" и "Уралом" (2:2).
"По ситуации с Мирзовым и Ильиным. Мы получили название организаций, куда клубы хотели бы направить запрос на экспертизу. Мы отправили запрос в обе организации вместе с видеоматериалами. По нашим данным, мы должны получить заключение двух экспертных организаций по данному вопросу, после чего будем назначать заседание КДК. Если увидим, что результаты двух экспертиз противоречат друг другу, то направим запрос в третью, стороннюю. Если же всё совпадет, то, скорее всего, уже на следующей неделе мы назначим слушание по данному вопросу", - цитирует Григорьянца "Чемпионат".
"По ситуации с Мирзовым и Ильиным. Мы получили название организаций, куда клубы хотели бы направить запрос на экспертизу. Мы отправили запрос в обе организации вместе с видеоматериалами. По нашим данным, мы должны получить заключение двух экспертных организаций по данному вопросу, после чего будем назначать заседание КДК. Если увидим, что результаты двух экспертиз противоречат друг другу, то направим запрос в третью, стороннюю. Если же всё совпадет, то, скорее всего, уже на следующей неделе мы назначим слушание по данному вопросу", - цитирует Григорьянца "Чемпионат".