Сергей Игнашевич: я рос с мечтой играть за "Торпедо"
Бывший защитник ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич рассказал, что всегда мечтал играть за "Торпедо", который он ранее возглавил.
"Восточная улица 4А, стадион Торпедо. Друзья, "Торпедо" и ЦСКА это большие важные этапы в моей жизни, в моей футбольной карьере. Все мои детские воспоминания связаны со стадионом на Восточной улице. Я рос с мечтой играть за основную команду: как Стрельцов, как Шустиков, как Ширинбеков. Но к моменту моего выпуска из школы в 1997 году команда распалась. Что значит для меня ЦСКА, думаю, и так понятно. Это 15 лет моей профессиональной карьеры. 15 самых ярких и самых счастливых лет! Кубок УЕФА, 5 чемпионатов России, 5 Кубков, 6 Суперкубков и множество преданных красно-синих друзей. Стоит ли говорить, что такое не забывается? Жизнь длинная и многогранная... Я с благодарностью вспоминаю каждого, кто прошел этот путь рядом со мной. Рассчитываю на вашу поддержку и в будущем", – написал Игнашевич в своем инстаграме.
"Восточная улица 4А, стадион Торпедо. Друзья, "Торпедо" и ЦСКА это большие важные этапы в моей жизни, в моей футбольной карьере. Все мои детские воспоминания связаны со стадионом на Восточной улице. Я рос с мечтой играть за основную команду: как Стрельцов, как Шустиков, как Ширинбеков. Но к моменту моего выпуска из школы в 1997 году команда распалась. Что значит для меня ЦСКА, думаю, и так понятно. Это 15 лет моей профессиональной карьеры. 15 самых ярких и самых счастливых лет! Кубок УЕФА, 5 чемпионатов России, 5 Кубков, 6 Суперкубков и множество преданных красно-синих друзей. Стоит ли говорить, что такое не забывается? Жизнь длинная и многогранная... Я с благодарностью вспоминаю каждого, кто прошел этот путь рядом со мной. Рассчитываю на вашу поддержку и в будущем", – написал Игнашевич в своем инстаграме.