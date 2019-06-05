Долг "Анжи" составляет 90 миллионов рублей, бюджет на сезон планируется в 27 миллионов
Гендиректор "Анжи" Абсалутдин Агарагимов сообщил, что долги клуба составляют порядка 90 миллионов рублей.
"Для того, чтобы участвовать в ФНЛ необходимо было до момента подачи документов на лицензирование погасить всю имеющуюся задолженность, плюс показать бюджет, который будет не менее 350 миллионов рублей. Сейчас задолженность по зарплатам 75 миллионов рублей, 15 миллионов рублей - трансферная задолженность плюс налоги. Сейчас идет формирование бюджета. Пока картина вырисовывается около 27 миллионов рублей.
По налогам мы ведем работу по реструктуризации долга на три года, чтобы ежемесячно их выплачивать. С июня за счет оптимизации тот долг, который накапливался как снежный ком, остановит свой рост, и мы приблизимся к бюджету в 27 миллионв рублей. Некоторых футболистов мы пытаемся продать или отдать в аренду в клубы ФНЛ или в премьер-лигу", - цитирует Агарагимова ТАСС.
"Для того, чтобы участвовать в ФНЛ необходимо было до момента подачи документов на лицензирование погасить всю имеющуюся задолженность, плюс показать бюджет, который будет не менее 350 миллионов рублей. Сейчас задолженность по зарплатам 75 миллионов рублей, 15 миллионов рублей - трансферная задолженность плюс налоги. Сейчас идет формирование бюджета. Пока картина вырисовывается около 27 миллионов рублей.
По налогам мы ведем работу по реструктуризации долга на три года, чтобы ежемесячно их выплачивать. С июня за счет оптимизации тот долг, который накапливался как снежный ком, остановит свой рост, и мы приблизимся к бюджету в 27 миллионв рублей. Некоторых футболистов мы пытаемся продать или отдать в аренду в клубы ФНЛ или в премьер-лигу", - цитирует Агарагимова ТАСС.