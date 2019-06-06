Sky Sports: "Арсенал" следит за Федором Чаловым

Нападающий ЦСКА и сборной России Федор Чалов попал в сферу интересов "Арсенала".

Как сообщает Sky Sports, лондонский клуб следит за развитием 21-летнего футболиста. Его контракт с ЦСКА истекает в 2022 году.

В минувшем сезоне Чалов провел за ЦСКА 37 матчей во всех турнирах, забил 17 мячей и отдал 7 результативных передач.
Теги: Чалов Арсенал ЦСКА
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