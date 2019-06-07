Министр спорта России назвал футбол главным видом спорта в стране

Министр спорта России Павел Колобков заявил, что футбол является главным видом спорта в России, им занимается около 3 млн человек.

"Сейчас футболом занимается 2,9 млн - это и любители, и профессионалы. Для нас - это главный вид спорта. И в последнее время число занимающихся им увеличилось на 15-18 процентов", - цитирует Колобкова ТАСС.
Теги: Колобков
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