Министр спорта России назвал футбол главным видом спорта в стране
Министр спорта России Павел Колобков заявил, что футбол является главным видом спорта в России, им занимается около 3 млн человек.
"Сейчас футболом занимается 2,9 млн - это и любители, и профессионалы. Для нас - это главный вид спорта. И в последнее время число занимающихся им увеличилось на 15-18 процентов", - цитирует Колобкова ТАСС.
"Сейчас футболом занимается 2,9 млн - это и любители, и профессионалы. Для нас - это главный вид спорта. И в последнее время число занимающихся им увеличилось на 15-18 процентов", - цитирует Колобкова ТАСС.