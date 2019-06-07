Юрий Газинский успешно прооперирован
Полузащитник "Краснодара" и сборной России Юрий Газинский перенес операцию на плече.
"Юра, выздоравливай скорей и возвращайся на поле", — говорится в сообщении национальной команды.
"Юра, выздоравливай скорей и возвращайся на поле", — говорится в сообщении национальной команды.
Полузащитник @TeamRussia Юрий Газинский, получивший на днях травму плеча, перенес операцию. Юра, выздоравливай скорей и возвращайся на поле! ? pic.twitter.com/sKUVn5np0d— Сборная России (@TeamRussia) June 7, 2019