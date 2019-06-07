Юрий Газинский успешно прооперирован

Полузащитник "Краснодара" и сборной России Юрий Газинский перенес операцию на плече.

"Юра, выздоравливай скорей и возвращайся на поле", — говорится в сообщении национальной команды.

Теги: Газинский Краснодар
Сегодня, 18:20
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