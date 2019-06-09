РПЛ проигнорировала просьбу "Зенита" не назначать домашний матч после концерта Rammstein

"Зенит" и "Краснодар" недовольны решением РПЛ назначить очный матч команд 4-го тура на 4 августа. Игра должна пройти на стадионе "Газпром Арены".

Дело в том, что 2 августа на стадионе "Зенита" состоится концерт группы Rammstein, о чем клуб из Санкт-Петербурга оповестил лигу заранее. Все билеты на мероприятие уже проданы, и работникам арены понадобится некоторое время, чтобы подготовить арену после концерта. Претензия "Краснодара" связана с тем, что 6–7 августа команде предстоит провести матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов, который, скорее всего, пройдет на выезде, и клуб хочет получить больше времени на подготовку к еврокубковой игре.

Sport24.ru
Теги: Зенит
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