Фернандо Риксен объявил о своем прощальном вечере

Let's do this for this warrior pic.twitter.com/WPHQAc3UJg — Ricksen my friend/pauline (@broxi63) June 9, 2019

Бывший полузащитник "Зенита" Фернандо Риксен объявил о том, что больше не хочет бороться с боковым амиотрофическим склерозом и, видимо, собирается прекратить борьбу с неизлечимой болезнью.Футболист в связи с этим записал обращение с помощью устройства генерации речи. В нем говорится о том, что 28-го числа он организует прощальный вечер.На данный момент Риксен находится в больнице Шотландии. Отметим, что в Великобритании разрешена пассивная эвтаназия (намеренное прекращение поддерживающей жизнь терапии)."Привет. У меня особенный вечер 28-го. Так как мне становится очень трудно, это будет моя последняя ночь. Приходите и сделайте эту ночь запоминающейся. Надеюсь, скоро увидимся, Фернандо", – сказал Риксен.Как сообщает Mirror, мероприятие "Вечер с Фернандо Риксеном" пройдет в отеле Goglasgow Urban Hotel. Входной билет будет стоить 70 фунтов. Среди гостей ожидаются телеведущий Дэвид Таннер, бывший игрок "Рейнджерс" Марвин Эндрюс, комик Ди Максвелл и певица Линси Глен.