Фернандо Риксен объявил о своем прощальном вечере
Бывший полузащитник "Зенита" Фернандо Риксен объявил о том, что больше не хочет бороться с боковым амиотрофическим склерозом и, видимо, собирается прекратить борьбу с неизлечимой болезнью.
Футболист в связи с этим записал обращение с помощью устройства генерации речи. В нем говорится о том, что 28-го числа он организует прощальный вечер.
На данный момент Риксен находится в больнице Шотландии. Отметим, что в Великобритании разрешена пассивная эвтаназия (намеренное прекращение поддерживающей жизнь терапии).
"Привет. У меня особенный вечер 28-го. Так как мне становится очень трудно, это будет моя последняя ночь. Приходите и сделайте эту ночь запоминающейся. Надеюсь, скоро увидимся, Фернандо", – сказал Риксен.
Как сообщает Mirror, мероприятие "Вечер с Фернандо Риксеном" пройдет в отеле Goglasgow Urban Hotel. Входной билет будет стоить 70 фунтов. Среди гостей ожидаются телеведущий Дэвид Таннер, бывший игрок "Рейнджерс" Марвин Эндрюс, комик Ди Максвелл и певица Линси Глен.
"Спорт-Экспресс"
Футболист в связи с этим записал обращение с помощью устройства генерации речи. В нем говорится о том, что 28-го числа он организует прощальный вечер.
На данный момент Риксен находится в больнице Шотландии. Отметим, что в Великобритании разрешена пассивная эвтаназия (намеренное прекращение поддерживающей жизнь терапии).
"Привет. У меня особенный вечер 28-го. Так как мне становится очень трудно, это будет моя последняя ночь. Приходите и сделайте эту ночь запоминающейся. Надеюсь, скоро увидимся, Фернандо", – сказал Риксен.
Как сообщает Mirror, мероприятие "Вечер с Фернандо Риксеном" пройдет в отеле Goglasgow Urban Hotel. Входной билет будет стоить 70 фунтов. Среди гостей ожидаются телеведущий Дэвид Таннер, бывший игрок "Рейнджерс" Марвин Эндрюс, комик Ди Максвелл и певица Линси Глен.
Let's do this for this warrior pic.twitter.com/WPHQAc3UJg— Ricksen my friend/pauline (@broxi63) June 9, 2019
"Спорт-Экспресс"