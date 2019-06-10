"Порту" хочет купить у "Спартака" Зе Луиша

Нападающий "Спартака" Зе Луиш в летнее трансферное окно может перейти в "Порту", сообщает O Jogo.В услугах 28-летнего нападающего заинтересован лично главный тренер "драконов" Сержиу Консейсау, который работал с футболистом в "Браге".Отмечается, что 11 июня "Порту" отправит официальное предложение "Спартаку". Рыночная трансферная стоимость нападающего на сегодняшний день составляет 7 млн евро.