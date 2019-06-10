Мурад Мусаев: мне нравится Сарри, но я никого не копирую

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев рассказал, что следит за работой тренера "Челси" Маурицио Сарри.– Я смотрел видео тренировок Сарри – у него есть много упражнений с ограничением касаний и пространства.Видел даже упражнение 10 на 10 в два касания на небольшом поле – там мало что получалось, зато потом игроки выходили на поле и показывали отличное взаимодействие на большом пространстве.До работы в академии я тоже ограничивал пространство и количество касаний – когда у игроков есть лимит, потом они быстрее соображают, как нужно действовать. Но это нужно дозировать. Придя в академию "Краснодара", я ушел от этого, потому что детей нельзя загонять в рамки. Сейчас в основной команде у нас есть блоки работы на маленьких пространствах с ограничением касаний.Однажды я случайно увидел тренировки Сарри, стал следить за игрой "Наполи". Они отличались от всех, было заметно видение тренера: высокий прессинг, система выхода из-под давления, движение без мяча, баланс открываний, заполнения свободных зон.В "Челси" у Сарри тоже было очень яркое начало, потом что-то сломалось – возможно, помешали какие-то вещи внутри клуба.Но я не во всем согласен с Сарри: например, в обороне при подачах с флангов он играет по зонам, а не персонально. Сарри мне нравится, за ним интересно наблюдать, но я никого не копирую. Нет такого, что я фанат какого-то тренера или игрока.– Нет, была договоренность не с Сарри, а с Сергеем Николаевичем.В конце ноября 2018-го у меня родился сын – я понимал, что не могу уехать на неделю, потому что должен быть с семьей. В такой ситуации я бы мог поехать к кому-нибудь на два-три дня – поговорить о микроциклах, о каких-то вещах, которые мы сейчас с вами обсуждаем, это было бы интересно.У меня была возможность поехать в Испанию на неделю, но не было времени. Поэтому я обратился к Галицкому, спросил насчет Сарри.Он ответил: "Я, может быть, и могу помочь с организацией, но я этого не сделаю, потому что мне нравятся твои идеи. Развивай их".