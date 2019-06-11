Составитель календаря РПЛ объяснил, почему у "Арсенала" 5 игр подряд с грандами

Член учёного совета Высшей школы экономики Дмитрий Дагаев, принимавший участие в составлении календаря Российской Премьер-Лиги на сезон-2019/20 объяснил, почему "Арсенал" Тула сыграет пять матчей с топ-клубами подряд.

В период с 3 ноября по 8 декабря тульский клуб поочерёдно встретится со "Спартаком", "Зенитом", "Краснодаром", ЦСКА и "Локомотивом".

"Тут вопрос компромисса. "Арсенал" стартует в еврокубках, и для повышения вероятности успешного прохождения квалификации им желательно было не играть с топ-клубом перед матчем в Лиге Европы. По сути, из-за этого та серия и случится. Тут надо выбрать что-то одно: преференции евробойцам или равномерное распределение матчей с топ-клубами для всех команд.

Понятно, что в Англии ничего подобного не учитывают. Если мы последуем их путём, это существенно поможет календарю. Но РПЛ хочет увеличить вероятность успешного выступления наших клубов. Если сложных матчей перед Лигой Европы будет меньше, наверное, это может сыграть в плюс", - цитирует Дагаева "Чемпионат.сом".
Теги: Арсенал Тула
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