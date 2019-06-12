"Порту" предложил Зе Луишу контракт с зарплатой € 1,5 млн в год

Форвард "Спартака" Зе Луиш может продолжить карьеру в "Порту", сообщает Maisfutebol.По информации источника, "драконы" уже сделали предложение красно-белым по 28-летнему нападающему. За футболиста португальский клуб готов заплатить менее € 10 млн, которые хочет получить за игрока "Спартак". Тем не менее, "Порту" готов взять на себя отчисления за трансфер игрока клубам, которые его воспитали, и в налоговые инстанции. Кроме того, "драконы" также готовы выплатить комиссионные агентам футболиста.Сам Зе Луиш уже согласовал с "Порту" условия личного контракта и намерен вернуться в Португалию, где ранее он выступал за "Жил Висенте" и "Брагу". Футболист готов пойти на снижение зарплаты с € 1,9 млн в год, получаемых сейчас в "Спартаке", до € 1,5 млн в год, предложенных "драконами".