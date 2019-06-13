Приговор новый, сроки – те же. Кокорин и Мамаев будут сидеть - и никакого УДО

Хотелось попросить у вас и журналистов вернуться в спорт, поправить здоровье и увидеть семью. Нет смысла рассказывать, как все происходило эти 8 месяцев.



Мы не преступники, чтобы уезжать не пойми куда и заниматься там неясно чем. Хотелось бы справедливости и гуманности.



Мы прошли этот путь достойно. Давали показания с первого заседания, не меняли их. Помогали следствию. За восемь месяцев были все доказательства и все свидетели.



Десять человек говорят одно и то же в суде. Нам говорят, что на черном мы совершили белое.



Потерпевшие поменяли свои показания уже раза три. «Ну, может быть, я ошибся», а мы сидим и разбираем.



Как только адвокату Игорю Бушманову дали материалы дела, он сделал экспертизу за три дня. Следствие занималось этим полгода. Вот и вся разница. Хотим справедливости. И выйти, конечно.



Вот вы сказали про улыбку. Я недавно общался с человеком, который убил по неосторожности. Ему дали год и четыре, у меня – год и шесть. Как тут не улыбаться

Сегодня Мосгорсуд рассмотрел апелляционные жалобы Александра Кокорина и Павла Мамаева. Больше нет формулировки «по предварительному сговору», но для футболистов ничего не изменилось – на свободу выйдут они только осеньюНеизвестно, были ли хоть какие-нибудь надежды у Кокорина старшего, Кокорина младшего и Протасовицкого на поданную апелляцию после решения суда от 8 мая (виновных приговорили к колонии до осени). Восемь месяцев чрезвычайно наглядно продемонстрировали, что суд даже прислушиваться к аргументам защиты не будет.Почему так строго и безнадёжно? Кто-то считает, что вина Кокорина и Мамаева была доказана изначально, а тяжесть её настолько серьёзна, что никакого снисхождения заблудшие футболисты не заслуживают. Кто-то – что суд оказался лицеприятным, то есть не совсем объективным. Тут выбирайте, что ближе вам.В любом случае факт остаётся фактом. На время рассмотрения дела Кокорина и Мамаева весы Фемиды остались без одного блюдечка. И сколько ни бились адвокаты, аргументы, доказательства и доводы летели впустую.Формально суд приговор отменил и вынес новый. Но де-факто ничего не изменилось.- В изначальном приговоре было указано, что они осуждены по ч. 1 ст. 213, но в этой части есть пункты, и не было указано, по какому именно пункту они осуждены. Это техническая ошибка, которая привела к отмене приговора и постановлению нового, — пояснил адвокат Бушманов, представляющий интересы Павла Мамаева.И УДО игрокам так же не светит. Для условно-досрочного нужно просидеть полгода в колонии, но к этому моменту и Кокорин, и Мамаев и так уже будут на свободе.Осталось им не так уж и много, учитывая, сколько они просидели в СИЗО, где день шёл за полтора. Не вдаваясь в расчеты, Кокорину осталось провести в заключении 179 дней (выйдет 9 декабря), Мамаеву – 150 (до 10 ноября).Скоро (когда точно – неизвестно) заключенных этапируют в разные колонии. Им, наверное, даже выгодно подольше оставаться в СИЗО. Но Андрей Ромашов, адвокат Кокорина ещё не сдался:- Намерены обжаловать данный приговор в президиуме Мосгорсуда, дальше в Верховный суд и параллельно в ЕСПЧ.Явно продемонстрирован обвинительный уклон. Почему? Учитывая, что гособвинение не опровергло ни одного довода из наших апелляционных жалоб. Собственно говоря, суд по своей инициативе оставил их без рассмотрения, что свидетельствует об обвинительном уклоне нашего правосудия, - приводит его слова «Спорт-Экспресс».На этот раз снова мощно выступили футболисты. Круче всех оказался Мамаев, которому, очевидно, больше всех надоели эти иллюзорные разбирательства:- Ваша честь, мы восемь месяцев чего-то просим. Сейчас уже ничего просить не хочу. Все происходящее – это позор.Уверен на 1000%, что ничего сегодня не изменится. Это очередное шоу, - цитирует Павла Мамаева «Чемпионат».Кокорин был спокойнее и при этом конкретнее:На момент выхода на свободу у Кокорина закончится контракт с «Зенитом». У Мамаева явно нет будущего в «Краснодаре».Что ж, хоть ребята почти к зимнему перерыву выйдут. Успеют форму набрать.