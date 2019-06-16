Агент Паулу Барбоза: контракт Фернандеша с "Локо" закончился, приехать на сборы он не может

Паулу Барбоза, агент полузащитника Мануэла Фернандеша, прокомментировал ситуацию с контрактом хавбека.

– Есть ли новости о будущем Мануэла Фернандеша?

– Пока нет, окончательной ясности нет.

– То есть, вариант с продолжением карьеры в "Локомотиве" все еще не исключаете?

– Мы ничего не исключаем.

– Мануэл приедет на предсезонный сбор "Локомотива"?

– Если нет контракта – не может этого делать.

– Разве контракт заканчивается не в конце июня?

– Нет, уже закончился.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Барбоза Фернандеш Локомотив
Сегодня, 22:44
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий. Новости Лиги Чемпионов и Лиги Европы.
Мы в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама