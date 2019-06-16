Агент Паулу Барбоза: контракт Фернандеша с "Локо" закончился, приехать на сборы он не может
Паулу Барбоза, агент полузащитника Мануэла Фернандеша, прокомментировал ситуацию с контрактом хавбека.
– Есть ли новости о будущем Мануэла Фернандеша?
– Пока нет, окончательной ясности нет.
– То есть, вариант с продолжением карьеры в "Локомотиве" все еще не исключаете?
– Мы ничего не исключаем.
– Мануэл приедет на предсезонный сбор "Локомотива"?
– Если нет контракта – не может этого делать.
– Разве контракт заканчивается не в конце июня?
– Нет, уже закончился.
"Спорт-Экспресс"
– Есть ли новости о будущем Мануэла Фернандеша?
– Пока нет, окончательной ясности нет.
– То есть, вариант с продолжением карьеры в "Локомотиве" все еще не исключаете?
– Мы ничего не исключаем.
– Мануэл приедет на предсезонный сбор "Локомотива"?
– Если нет контракта – не может этого делать.
– Разве контракт заканчивается не в конце июня?
– Нет, уже закончился.
"Спорт-Экспресс"