Агент Паулу Барбоза: контракт Фернандеша с "Локо" закончился, приехать на сборы он не может

Паулу Барбоза, агент полузащитника Мануэла Фернандеша, прокомментировал ситуацию с контрактом хавбека.– Пока нет, окончательной ясности нет.– Мы ничего не исключаем.– Если нет контракта – не может этого делать.– Нет, уже закончился.