Агент Цаллагова: "Зенит" следит за российскими игроками в аренде словно слепым глазом через бинокль
Джамал Акаев, представитель защитника "Зенита" Ибрагима Цаллагова, рассказал, что петербургский клуб не даёт шанса его клиенту в новом сезоне.
"Цаллагов провел выдающуюся весну. Успевал выполнять свои функции в обороне, был стабильно агрессивен в атаке. У него в сезоне голевой пас со "Спартаком", заработанный пенальти с "Локомотивом". Посмотрите инстат, посмотрите другие сайты. Он — один из лучших правых защитников наряду с Марио Фернандесом из ЦСКА. А "Зенит" не даёт ему шанса, что странно. На сборы с командой он не едет.
Не удивлюсь, если в клубе не следят за российскими игроками, отданными в аренду. А если и следят, то это скорее всего приставление бинокля к слепому глазу, нежели реальные попытки проследить прогресс игроков. Такое отчасти девиантное поведение со стороны клуба, конечно же накладывает негативный отпечаток на карьеры игроков", - цитирует Акаева Sport24.
"Цаллагов провел выдающуюся весну. Успевал выполнять свои функции в обороне, был стабильно агрессивен в атаке. У него в сезоне голевой пас со "Спартаком", заработанный пенальти с "Локомотивом". Посмотрите инстат, посмотрите другие сайты. Он — один из лучших правых защитников наряду с Марио Фернандесом из ЦСКА. А "Зенит" не даёт ему шанса, что странно. На сборы с командой он не едет.
Не удивлюсь, если в клубе не следят за российскими игроками, отданными в аренду. А если и следят, то это скорее всего приставление бинокля к слепому глазу, нежели реальные попытки проследить прогресс игроков. Такое отчасти девиантное поведение со стороны клуба, конечно же накладывает негативный отпечаток на карьеры игроков", - цитирует Акаева Sport24.