Виктор Классон, скорее всего, получил травму крестообразной связки колена

Полузащитник "Краснодара" и сборной Швеции Виктор Классон получил травму крестообразной связки колена, утверждает Sportbladet.Футболист в матче отборочного турнира Евро-2020 с Испанией был заменен на 27-й минуте матча.Если травма подтвердится, то 27-летний игрок не сыграет в 2019 году.