Виктор Классон, скорее всего, получил травму крестообразной связки колена

Полузащитник "Краснодара" и сборной Швеции Виктор Классон получил травму крестообразной связки колена, утверждает Sportbladet.

Футболист в матче отборочного турнира Евро-2020 с Испанией был заменен на 27-й минуте матча.

Если травма подтвердится, то 27-летний игрок не сыграет в 2019 году.
Теги: Классон Краснодар Сборная Швеции
Вчера, 22:08
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