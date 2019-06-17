Лучший бомбардир чемпионата Словакии может продолжить карьеру в России
Нападающий братиславского "Слована" Андраж Шпорар находится в сфере интересов российского клуба.
25-летний форвард может перейти в один из топ-клубов премьер-лиги. Помимо него футболистом интересуется "Галатасарай", сообщает "Спорт-Экспресс".
Год назад форвард перешел в "Слован" из "Базеля" и за сезон забил 34 гола в 36 матчах.
25-летний форвард может перейти в один из топ-клубов премьер-лиги. Помимо него футболистом интересуется "Галатасарай", сообщает "Спорт-Экспресс".
Год назад форвард перешел в "Слован" из "Базеля" и за сезон забил 34 гола в 36 матчах.