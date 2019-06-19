Юрий Семин отказывается брать бразильского новичка "Локомотива" Мурило на сбор в Австрию

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин отказывается брать бразильского новичка команды Мурило Серкейру на предсезонный сбор в австрийский Бад Кляйнкирххайм, где красно-зеленые будут тренироваться с 20 июня по 4 июля. Мурило в данный момент отсутствует в списке футболистов "Локомотива", которые отправятся в Австрию.Во вторник Мурило подписал пятилетний контракт с "Локомотивом". Сразу после этого Семин заявил, что не знаком с возможностями нового игрока и не может дать оценку его игровым показателям, так как ни разу не видел Мурило в игре.