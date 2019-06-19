Адвокат Глушаковой проверит информацию о выплатах футболисту за расторжение контракта со "Спартаком"
Сергей Жорин, адвокат Дарьи Глушаковой, супруги полузащитника Дениса Глушакова, отреагировал на расторжение контракта футболиста с московским "Спартаком".
"У нас есть контракт Глушакова, где прописаны цифры, которые выплачиваются в случае расторжения контракта и досрочного прекращения его действия. Мы знаем сумму отступных. Сделаем адвокатский запрос в клуб, а параллельно — в рамках исполнительного производства — попросим пристава сделать запросы в клуб и посмотреть движение счетов.
С высокой долей вероятности мы думали, что клуб не пойдет на такое, но появившаяся информация нас насторожила. Хотим ее исключить. В любом случае, даже если Денис задумал фокус, у него ничего получится. Не отреагировать не можем", - цитирует Жорина Sport24.ru.
"У нас есть контракт Глушакова, где прописаны цифры, которые выплачиваются в случае расторжения контракта и досрочного прекращения его действия. Мы знаем сумму отступных. Сделаем адвокатский запрос в клуб, а параллельно — в рамках исполнительного производства — попросим пристава сделать запросы в клуб и посмотреть движение счетов.
С высокой долей вероятности мы думали, что клуб не пойдет на такое, но появившаяся информация нас насторожила. Хотим ее исключить. В любом случае, даже если Денис задумал фокус, у него ничего получится. Не отреагировать не можем", - цитирует Жорина Sport24.ru.