Адвокат Глушаковой проверит информацию о выплатах футболисту за расторжение контракта со "Спартаком"

Сергей Жорин, адвокат Дарьи Глушаковой, супруги полузащитника Дениса Глушакова, отреагировал на расторжение контракта футболиста с московским "Спартаком".

"У нас есть контракт Глушакова, где прописаны цифры, которые выплачиваются в случае расторжения контракта и досрочного прекращения его действия. Мы знаем сумму отступных. Сделаем адвокатский запрос в клуб, а параллельно — в рамках исполнительного производства — попросим пристава сделать запросы в клуб и посмотреть движение счетов.

С высокой долей вероятности мы думали, что клуб не пойдет на такое, но появившаяся информация нас насторожила. Хотим ее исключить. В любом случае, даже если Денис задумал фокус, у него ничего получится. Не отреагировать не можем", - цитирует Жорина Sport24.ru.
Теги: Глушаков Спартак
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