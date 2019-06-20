Агент: "Спартак" сделал предложение по Бруме

Катио Бальде, агент полузащитника "РБ Лейпциг" Арминду Брумы, сообщил, что сразу три клуба сделали предложение по его клиенту. В их числе оказался и московский "Спартак"."Московский "Спартак" уже сделал предложение, также предложения сделали ПСВ и "Порту", - цитирует Брума A Bola со ссылкой на SportTV.