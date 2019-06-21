"Спартак" заплатил за Понсе 9 млн евро

"Спартак" заплатил "Роме" за нападающего Эсекьеля Понсе € 9 млн, сообщает "Чемпионат.сом".

Римляне просили за форварда € 12 млн, но красно-белые сбили цену. Дополнительно 10% от этой суммы составит агентская комиссия.

22-летний футболист заключил с российским клубом долгосрочный контракт.

Понсе в составе АЕКа принял участие в 43 матчах во всех турнирах, забил 21 гол и отдал 4 результативные передачи.
Теги: Понсе Рома Спартак
Сегодня, 16:46
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
5
(1)
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий. Новости Лиги Чемпионов и Лиги Европы.
Мы в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама