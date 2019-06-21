"Спартак" заплатил за Понсе 9 млн евро
"Спартак" заплатил "Роме" за нападающего Эсекьеля Понсе € 9 млн, сообщает "Чемпионат.сом".
Римляне просили за форварда € 12 млн, но красно-белые сбили цену. Дополнительно 10% от этой суммы составит агентская комиссия.
22-летний футболист заключил с российским клубом долгосрочный контракт.
Понсе в составе АЕКа принял участие в 43 матчах во всех турнирах, забил 21 гол и отдал 4 результативные передачи.
Римляне просили за форварда € 12 млн, но красно-белые сбили цену. Дополнительно 10% от этой суммы составит агентская комиссия.
22-летний футболист заключил с российским клубом долгосрочный контракт.
Понсе в составе АЕКа принял участие в 43 матчах во всех турнирах, забил 21 гол и отдал 4 результативные передачи.