Александр Самедов: с "Крыльями" расстались. В ближайшее время решу по будущему

Экс-полузащитник "Крыльев Советов" Александр Самедов прокомментировал свое будущее после расставания с самарским клубом.В пятницу стало известно, что Самедов и "Крылья" не продлили контракт.– Мы расстались, – сказал Самедов. – Мой контракт закончился.– Нет. Все хорошо. Все нормально.– Я еще ничего не решил.– Я еще ничего не решил. В ближайшее время определюсь.