Александр Самедов: с "Крыльями" расстались. В ближайшее время решу по будущему

Экс-полузащитник "Крыльев Советов" Александр Самедов прокомментировал свое будущее после расставания с самарским клубом.

В пятницу стало известно, что Самедов и "Крылья" не продлили контракт.

– Мы расстались, – сказал Самедов. – Мой контракт закончился.

– Были ли разногласия?

– Нет. Все хорошо. Все нормально.

– Где продолжите карьеру?

– Я еще ничего не решил.

– Вероятность завершения карьеры высока?

– Я еще ничего не решил. В ближайшее время определюсь.

"СЭ"
Теги: Самедов Крылья Советов
Сегодня, 23:20
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