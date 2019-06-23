Лоськов: есть цель возглавить "Локомотив"

Тренер "железнодорожников" и легенда российского футбола Дмитрий Лоськов рассказал, что когда-нибудь хотел руководить командой "красно-зелёных":

- Не в ближайшее время точно. Пока буду набираться опыта. Я тренирую всего три года – еще рано. Посмотрим, что будет после следующего сезона.

Есть ли цель возглавить "Локомотив"? В будущем – конечно. А сейчас мне хочется с молодежью поработать, это интереснее.

Думаю, я уже "убил" в себе игрока. Стал спокойнее ко всему относиться. Бывает, когда футболист не слышит или ошибается, хочется наорать, но я держу себя в руках.

Ведь в том, что он ошибся, виноват в первую очередь тренер. Значит – плохо объяснил, - приводит слова бывшего игрока sport24.

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Теги: Лоськов Локомотив
Сегодня, 18:14
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