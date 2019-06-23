Панов: мне обидно, что Дзюбу Петербург полюбил, а меня и так, и эдак
Экс-игрок "Зенита" и болельщик "Спартака" Александр Панов рассказал о том, что ему обидно из-за поведения питерских фанатов:
- Фанаты "Спартака" злопамятнее и агрессивнее, чем питерские? Возможно. Сам факт, что Дзюба – воспитанник "Спартака", а в Питере ему сейчас все аплодируют, говорит о многом. Меня за то, что болею за "красно-белых", называют иудой… Хотя ничего плохого про "Зенит" не говорю.
Всё простят, если забиваешь? Выходит, что так. Вот тебе и любовь. Я – воспитанник "Зенита" – и меня и так, и эдак. А пришел Дзюба из "Спартака" – его Питер полюбил. Вот если бы Дзюба выступал сейчас плохо, наверное, его тоже уничтожали бы.
Мне обидно. Ведь в 1999 году приглашали в "Спартак", но я отказался, - приводит слова Панова "Спорт-Экспресс".
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- Фанаты "Спартака" злопамятнее и агрессивнее, чем питерские? Возможно. Сам факт, что Дзюба – воспитанник "Спартака", а в Питере ему сейчас все аплодируют, говорит о многом. Меня за то, что болею за "красно-белых", называют иудой… Хотя ничего плохого про "Зенит" не говорю.
Всё простят, если забиваешь? Выходит, что так. Вот тебе и любовь. Я – воспитанник "Зенита" – и меня и так, и эдак. А пришел Дзюба из "Спартака" – его Питер полюбил. Вот если бы Дзюба выступал сейчас плохо, наверное, его тоже уничтожали бы.
Мне обидно. Ведь в 1999 году приглашали в "Спартак", но я отказался, - приводит слова Панова "Спорт-Экспресс".
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