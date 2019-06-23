Лунев: Дзюба нереально крут, очень хорош и просто молодец. Артемушка вандерфульный

Вратарь "Зенита" Андрей Лунев проиграл спор Дзюбе. По этому поводу Артём выложил видео в инстаграме- Всем привет! Меня зовут Андрей Лунев. Я кинул вызов великому и ужасному Артему Дзюбе. И проиграл ему во всем.Теперь я говорю вам всем, что он нереально крут, очень хорош и просто молодец.Не советую неподготовленными вам кидать ему вызов, потому что он надерет вас. И хочу заметить, что Артемушка вандерфульный, - говорит Лунев в ролике.