Лунев: Дзюба нереально крут, очень хорош и просто молодец. Артемушка вандерфульный

Вратарь "Зенита" Андрей Лунев проиграл спор Дзюбе. По этому поводу Артём выложил видео в инстаграме

View this post on Instagram

Дело говорит ??

A post shared by Artem Dzyuba (@artem.dzyuba) on


- Всем привет! Меня зовут Андрей Лунев. Я кинул вызов великому и ужасному Артему Дзюбе. И проиграл ему во всем.

Теперь я говорю вам всем, что он нереально крут, очень хорош и просто молодец.

Не советую неподготовленными вам кидать ему вызов, потому что он надерет вас. И хочу заметить, что Артемушка вандерфульный, - говорит Лунев в ролике.
Теги: Зенит Лунев Дзюба
Сегодня, 22:24
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(1)
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий. Новости Лиги Чемпионов и Лиги Европы.
Мы в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама