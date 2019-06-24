Агент: если Глушаков хочет продолжить карьеру, ему нужно уменьшить свой аппетит по зарплате

Футбольный агент Александр Маньяков поделился ожиданиями от продолжения карьеры Дениса Глушакова.

"Денису нужно просто свыкнуться с мыслью, что таких денег, которые он получал, больше нет. И если он захочет продолжить карьеру, ему нужно будет соглашаться на те условия, которые будут предлагать ему клубы. То есть уменьшить свой аппетит по зарплате и играть за значительно меньшие деньги.

Есть ли шанс поиграть за границей? Вряд ли за границей ему предложат те условия, которые предлагают даже сейчас. Русский футболист, за 30, вряд ли, кому-то будет интересен", - цитирует Маньякова Sport24.
Теги: Глушаков Спартак
Сегодня, 20:26
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