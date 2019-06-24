Агент: если Глушаков хочет продолжить карьеру, ему нужно уменьшить свой аппетит по зарплате
Футбольный агент Александр Маньяков поделился ожиданиями от продолжения карьеры Дениса Глушакова.
"Денису нужно просто свыкнуться с мыслью, что таких денег, которые он получал, больше нет. И если он захочет продолжить карьеру, ему нужно будет соглашаться на те условия, которые будут предлагать ему клубы. То есть уменьшить свой аппетит по зарплате и играть за значительно меньшие деньги.
Есть ли шанс поиграть за границей? Вряд ли за границей ему предложат те условия, которые предлагают даже сейчас. Русский футболист, за 30, вряд ли, кому-то будет интересен", - цитирует Маньякова Sport24.
"Денису нужно просто свыкнуться с мыслью, что таких денег, которые он получал, больше нет. И если он захочет продолжить карьеру, ему нужно будет соглашаться на те условия, которые будут предлагать ему клубы. То есть уменьшить свой аппетит по зарплате и играть за значительно меньшие деньги.
Есть ли шанс поиграть за границей? Вряд ли за границей ему предложат те условия, которые предлагают даже сейчас. Русский футболист, за 30, вряд ли, кому-то будет интересен", - цитирует Маньякова Sport24.