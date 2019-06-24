Адвокат жены Аршавина: кроме алиментов вряд ли получится что-то получить. Но мы стараемся, ищем
Адвокат Александр Добровский, представляющий интересы жены Андрея Аршавина на бракоразводном процессе, рассказал о ходе разбирательства.
"На данный момент никакой информации по окончанию бракоразводного процесса нет. Алименты выплачиваются в размере 340-350 тысяч рублей в месяц, после развода сумма будет больше на содержание ребенка. Кроме алиментов, получить, скорей всего, ничего не получится. Имущества у Андрея нет, все на маму. Видимо, голы она забивала, но мы стараемся, ищем.
А то, что он ребенка к себе в квартиру не прописывает, так это ни на что не влияет, а только говорит о нем, как о человеке", - цитирует Добровского Sport24.ru.
"На данный момент никакой информации по окончанию бракоразводного процесса нет. Алименты выплачиваются в размере 340-350 тысяч рублей в месяц, после развода сумма будет больше на содержание ребенка. Кроме алиментов, получить, скорей всего, ничего не получится. Имущества у Андрея нет, все на маму. Видимо, голы она забивала, но мы стараемся, ищем.
А то, что он ребенка к себе в квартиру не прописывает, так это ни на что не влияет, а только говорит о нем, как о человеке", - цитирует Добровского Sport24.ru.