Адвокат жены Аршавина: кроме алиментов вряд ли получится что-то получить. Но мы стараемся, ищем

Адвокат Александр Добровский, представляющий интересы жены Андрея Аршавина на бракоразводном процессе, рассказал о ходе разбирательства.

"На данный момент никакой информации по окончанию бракоразводного процесса нет. Алименты выплачиваются в размере 340-350 тысяч рублей в месяц, после развода сумма будет больше на содержание ребенка. Кроме алиментов, получить, скорей всего, ничего не получится. Имущества у Андрея нет, все на маму. Видимо, голы она забивала, но мы стараемся, ищем.

А то, что он ребенка к себе в квартиру не прописывает, так это ни на что не влияет, а только говорит о нем, как о человеке", - цитирует Добровского Sport24.ru.
Теги: Аршавин
Сегодня, 01:14
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