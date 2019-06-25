Александр Анюков вошел в тренерский штаб "Зенита"

Бывший футболист "Зенита" Александр Анюков вошел в тренерский штаб клуба.Соглашение с новым помощником Сергея Семака рассчитано на один год с возможностью продления.Анюков в качестве игрока выступал за "Зенит" с 2005 года. В его активе 417 матчей, забил 13 мячей и отдал 30 голевых передач.