"Зенит" хочет приобрести нападающего сборной Колумбии

"Зенит" заинтересован в приобретении нападающего "Атлетико Хуниор" и сборной Колумбии Луиса Диаса, информирует abola.pt.

Питерский клуб уже осведомился по поводу стоимости игрока. Также за 22-летним форвардом следит "Порту".

Трансфер оценивается примерно в 10 миллионов евро. Однако "Атлетико Хуниор" хочет продать только 70 процентов прав на игрока, а 30 оставить себе, чтобы заработать на следующем трансфере игрока, если он поднимется в цене.

"СЭ"
Теги: Зенит Сборная Колумбии
Сегодня, 18:47
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(1)
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий. Новости Лиги Чемпионов и Лиги Европы.
Мы в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама