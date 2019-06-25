"Зенит" хочет приобрести нападающего сборной Колумбии

"Зенит" заинтересован в приобретении нападающего "Атлетико Хуниор" и сборной Колумбии Луиса Диаса, информирует abola.pt.Питерский клуб уже осведомился по поводу стоимости игрока. Также за 22-летним форвардом следит "Порту".Трансфер оценивается примерно в 10 миллионов евро. Однако "Атлетико Хуниор" хочет продать только 70 процентов прав на игрока, а 30 оставить себе, чтобы заработать на следующем трансфере игрока, если он поднимется в цене.