Нормально. Не всё получилось, но прогресс ощущается

Кононов не защитил титул. «Краснодар» выиграл три матча из трёх на «Париматч Премьер»

В заключительной игре межсезонного турнира «Спартак» уступил из-за ошибок в обороне и не смог обогнать «быков». Но поводы для радости у «красно-белых» есть. Например, роскошный Бакаев