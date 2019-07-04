Кононов не защитил титул. «Краснодар» выиграл три матча из трёх на «Париматч Премьер»

Хотя Кононов наверняка не обращал много внимания на возможную защиту межсезонного титула. Куда важнее было на этот раз обойтись без травм. В первом матче небольшое повреждение получил Айртон, во втором – Джикия. Ничего серьёзного не случилось и с тем, и с другим (Айртон был в старте на ЦСКА, Джикия – на «Краснодар»), но такие маленькие неприятности всё-таки портят подготовку.
И Мусаев, и Кононов на последнюю встречу выкатили составы, приближённые к боевым. После отъезда Зе Луиша в старте «красно-белых» оказался Понсе, а слева в обороне вышел Мельгарехо, потому что Айртон уехал в Москву по личным делам.
После непродолжительной раскачки – команды с места задали темп, но не всегда справлялись с ним, допускали много потерь и брака – «Спартак» инициативой завладел. У «Краснодара» были подходы, пару раз пробовал себя на линии штрафной Ари, а Ольссон здорово убегал в контратаки. Но у команды Кононова получалось интереснее.
Речь не совсем об опасных моментах. «Спартак» старался высоко накрывать соперника, и это удавалось. Была острая атака после потери Спайича, неудачные вводы мяч Сафонова. «Краснодар» не мог нормально выйти со своей половины поля, возникало слишком много потерь. При этом москвичи были просто быстрее, из-за чего «быки» непривычно для себя много фолили. При том, что нарушения случались совсем грубые, жёлтые карточки арбитр не доставал.
Но к середине тайма об этом забыли. Дважды отличился со знаком «минус» новичок «Спартака» Понсе. Он не попал в створ из убойной позиции после углового (хотя писали, что именно головой аргентинец играет отлично), а затем отменил гол Фернандо, оказавшись в положении вне игры (голевую делал Бакаев).
После этих моментов «Спартак» немного расслабился. Попадание в штангу от вездесущего Ольссона «красно-белых» не взбодрило, так что следующая остановка была пропущенный гол. И снова отличился шведский хавбек – Ольссон разогнался по центру и вырезал отличную передачу на Камболова, ударившего в касание.
? Первый мяч Руслана Камболова за «Краснодар».— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) July 4, 2019
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Здесь безобразно сыграла опорная зона команды Кононова. Фернандо сопровождал Камболова, но почему-то в самый острый момент бросил его, а Джикия и Кутепов не успели перегруппироваться и занять новые позиции.
Так получилось, что начавший за здравие «Спартак» минимально горел после первого тайма. Для победы в турнире «красно-белым» надо было забивать уже три мяча.
Сразу после возобновления «Краснодар» мог снимать уже все вопросы. Опять неловко действовала оборона москвичей, в результате чего Вандерсон бил с убойной позиции, но попал в штангу. После этого команды прервались на небольшую разборку, возникшую после конфликта Джикии и Спайича, а затем выдали просто огненный отрезок.
Перед тем, как «Спартак» сравнял счёт, Кононов выпустил ряд футболистов, принимавших участие во вчерашней контрольной игре против «Дьёра» - Адриано, Джано и Ломовицкого. Именно последний и начал голевую атаку, разогнавшись на левом фланге, но куда большая заслуга в этом мяче была Бакаева. Полузащитник, которого очень хвалят на этом товарищеском кубке, получил свободное пространство на правом фланге, разогнался и сочно вмазал в ближний угол.
? Второй мяч Зелимхана Бакаева на Кубке Париматч Премьер.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) July 4, 2019
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Но «Краснодар» ответил просто моментально. После прострела с фланга Ари результативно замкнул передачу Петрова. Что делал де-юре державший нападающего Кутепов – загадка.
Позже составы обновились ещё сильнее и, как это часто было на турнире, матч насовсем утратил цельность. Ещё были хорошие прорывы, яркие индивидуальные действия, но командная игра почти не складывалась.
Тем более «Краснодар» больше и не хотел атаковать. «Спартак» ещё пыжился, топтался на флангах, но «быки» по большому счёту нивелировали все попытки. Нервные эпизоды у ворот Сафонова ещё случались, но именно нервные – и не более того.
Московские команды остались в низу таблицы. «Краснодар» - заслуженно победил. Наверное, если судить логически, так и должно было случиться. Именно с «быков» будет спрошено больше, чем с других команд российской премьер-лиги, на старте этого сезона.
Им предстоит историческая квалификация Лиги чемпионов.
Фото: Александр Ступников / ФК «Спартак-Москва»