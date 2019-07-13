Александр Карапетян: жалко, что у вас в России нет VAR (видео)

Футболист "Сочи" Александр Карапетян прокомментировал итоги матча со "Спартаком" (0:1) в 1-м туре чемпионата России, передает корреспондент Rusfootball.info Михаил Гончаров.
Фото: Rusfootball.info
- Казалось, что вы к победе были ближе, чем "Спартак".

- Мы очень хорошо играли. Я рад. У нас много новых игроков, для первого матча мы хорошо сыграли. Жалко, что не увезем даже одного очка.

- Что было с реализацией?

- Мы сегодня играли против "Спартака". Конечно, хотелось бы забить, но это футбол, и на последних секундах пропустили.

- Был ли пенальти?

- Мы только что смотрели. Был пенальти. Но таков футбол. Судья иногда свистит, иногда нет. Жалко, что у вас в России нет VAR. Судьи тоже люди, тоже ошибаются.

Мы сегодня играли не дома, "Спартак" не маленькая команда. Думаю, мы себя хорошо показали.

- Как за короткий срок Точилину удалось вас всех объединить?

- Трудно сказать. Ребятам очень хорошо вместе, и это видно на поле.

- Тренер похвалил команду?

- Да, похвалил. Жалко, что не набрали очко.
Опубликовал: , Rusfootball.info
Теги: Карапетян Сочи Спартак Rвидео
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