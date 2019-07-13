Александр Карапетян: жалко, что у вас в России нет VAR (видео)

- Мы очень хорошо играли. Я рад. У нас много новых игроков, для первого матча мы хорошо сыграли. Жалко, что не увезем даже одного очка.- Мы сегодня играли против "Спартака". Конечно, хотелось бы забить, но это футбол, и на последних секундах пропустили.- Мы только что смотрели. Был пенальти. Но таков футбол. Судья иногда свистит, иногда нет. Жалко, что у вас в России нет VAR. Судьи тоже люди, тоже ошибаются.Мы сегодня играли не дома, "Спартак" не маленькая команда. Думаю, мы себя хорошо показали.- Трудно сказать. Ребятам очень хорошо вместе, и это видно на поле.- Да, похвалил. Жалко, что не набрали очко.