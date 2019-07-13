Олег Кононов: победа греет душу, но надо двигаться к тому, чтобы и игра соответствовала

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов рассказал о своих впечатлениях от матча 1-го тура чемпионата России с "Сочи".
"Матч был сложный, как мы и предвидели, говорили перед игрой и отмечали новизну команды соперника. В первом тайме "Сочи" действовал хорошо, нам было непросто. Во втором тайме наша функциональная подготовка была выше. Победить удалось за счет стандартного положения.
На данный момент мы понимаем, что важно было выиграть. Матч был сложный психологически, но все были заряжены на победу. Мы абсолютно не знали тактику игры соперника, но победили.
Неудовлетворение игрой может быть, даже когда команда выигрывает. Это есть. Думаю, что и команда это понимает. В первом тайме мы должны были играть иначе и не давать сопернику проводить свои атаки. В организации наших атак мы также теряли много мячей. В первом тайме не завершили 2-3 атаки. Победа греет душу, но надо двигаться к тому, чтобы и игра соответствовала.
Почему «Сочи», который собрался за четыре дня, переигрывал «Спартак»? Команда играет 90 минут. Можно создавать моменты на 12-й, 20-й, 80-й минутах, но у тебя ничего не получится, а можно делать всего одно дело на поле, где каждая линия действует так, что моменты будут приходить. Если не получается игра, то надо работать со стандартами. Что касается соперника, то много таких команд у нас будет, которые будут играть от обороны всей командой. Нам нужно прибавлять в организации.
Почему в стартовом составе вышли Ломовицкий и Джано? У нас достаточно игроков и мне нужно выбирать из тех, кто есть. Я предполагал, что "Сочи" будет играть от обороны и Джано нужен был тут со своим пасом и нестандартным ходом. У него не хватило завершения, но где-то было неплохо в конструкции атак. Ломовицкий хорошо проводил подготовку, я выбрал его, рассчитывая на работу на фланге. Он боролся играл и старался", - цитирует Кононова Sport24.ru.