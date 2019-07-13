Посол ЧМ-2018 Лопырева раскритиковала поп-звезду: Бузова - пробивная бездарность

Посол чемпионата мира по футболу 2018 года в России и фотомодель Виктория Лопырева выступила с критикой в адрес популярной поп-певицы Ольги Бузовой, назвав ее бездарностью.
"Бузова ни к музыке, ни к творчеству не имеет ни малейшего отношения. Она трудолюбивая и пробивная бездарность, коммерческий проект", - цитирует Викторию "СЭ".
Лопырева также выразила мнение, что люди, у которых Бузова пользуется популярностью, не умеют отличить хорошее от плохого. "Это не их вина, скорее — беда", — отметила фотомодель.
"Проблема в том, что люди нормальные тоже вынуждены слышать это имя изо всех щелей", — заключила Лопырева.
В настоящее время у Бузовой 16 млн подписчиков в инстаграме, у Лопыревой — 3,4 млн.
Ранее сообщалось, что Виктория также выступила с критикой в адрес известной телеведущей Ксении Собчак.
Некоторые подписчики Лопыревой выразили уверенность, что такие ее слова связаны с апрельским интервью, которое Бузова дала Собчак и во время которого девушки позвонили футболисту "Локомотива" Федору Смолову и попытались договориться с ним о свидании. Смолов — бывший муж Лопыревой. Собчак во время интервью с ним подшучивала над Викторией.