"Рубин" возьмёт в аренду нападающего "Ростова"

Нападающий "Ростова" Видар Кьяртанссон перейдёт в "Рубин" на правах аренды. Как сообщает Fotbolti, казанский клуб арендует 29-летнего форварда до конца нынешнего сезона.Напомним, что исландский футболист перешёл в "Ростов" прошлым летом из тель-авивского "Маккаби". Сумма трансфера составила € 2,5 млн. В прошлом сезоне форвард принял участие в восьми матчах Российской Премьер-Лиги (один — в основном составе), в которых стал автором одной результативной передачи. Также на его счету три матча в Кубке России, в которых он забил два мяча. Контракт игрока с ростовским клубом действует до лета 2022 года.Ранее футболист выступал за ряд исландских команд, а также "Волеренгу", "Цзянсу Сайнти" и "Мальме".