Гильерме продлил с "Локо" контракт на три года Стороны всё-таки договорились Фото: metaratings

- Переговоры были непростыми, но я очень рад, что в итоге мы нашли компромисс. У истории получился счастливый конец! Я уже 12 лет в клубе, плюс три – это получается целых 15. Считайте, вся жизнь. У нас очень сильная команда и сплоченный коллектив. Счастлив, что остаюсь частью "Локо". Надеюсь, впереди нас ждет еще много трофеев! – прокомментировал продление контракта Гильерме.



Также насчёт пролонгации высказался Василий Кикнадзе:



Жаль, что не получилось подписать контракт раньше, но хорошо, что сделали это сейчас! Гильерме – сильный вратарь международного уровня и здорово, что ближайшие три года он проведет с нами. Я поздравляю Гильерме, поздравляю болельщиков, поздравляю нас всех! - сказал генеральный директор клуба "железнодорожников".



Ранее сообщалось, что вратарь может продолжить карьеру в "Спартаке".