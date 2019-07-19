Вячеслав Подберезкин: на "Динамо" настраиваемся по-боевому

Полузащитник "Рубина" рассказал о своих ощущениях перед игрой второго тура, в котором казанская команда сыграет на выезде против "Динамо":



- Как смотрите на то, что приходится начинать чемпионат с двух выездных матчей?



– Нормально смотрим, не мы составляли календарь. Ничего страшного нет. Мы все профессионалы, поэтому в этом плане не испытываем никаких трудностей. Недельный цикл прошел так, как запланировал тренер, все выполнили, поэтому готовимся в боевом настроении.



- Какое впечатление на вас произвела первая игра? С точки зрения содержания и соблюдения требований, которые Роман Сергеевич пытается донести.



– Игра произвела хорошее впечатление. Есть моменты, которыми тренер доволен. Есть моменты, над которыми еще надо работать, корректировать. У нас есть теории, на которых тренер рассказывает по каждому сопернику, по нам, по нашей игре. Отсюда работаем в недельном цикле, над этими ошибками, над моментами, которые нужно применить в игре с "Динамо".



- В "Динамо" тоже достаточно много изменений. Какой информацией о сопернике располагаете?



– Информация по первому туру. Была сыграна одна официальная игра, от нее отталкиваемся. В любом случае "Динамо" – очень амбициозный клуб. У них стоят высокие задачи. Настраиваемся по-боевому. Будем отталкиваться от своей игры, там уже игра покажет.



- Интересно ли вам сыграть на новом стадионе?



– Конечно, отличный стадион. С Женей Марковым общались, он говорит, что стадион потрясающий, поэтому, конечно, хочется сыграть. Сейчас очень много качественных стадионов в России построено. На каждом играть одно удовольствие.



- В плане посещаемости ждете аншлага?



– Надеюсь, что наших болельщиков будет много. Главное, чтобы наши болельщики нас поддерживали и гнали вперед, - приводит слова Подберёзкина официальный сайт "Рубина".