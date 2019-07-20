Андрей Червиченко: Левников - лучший игрок Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко в интервью для Rusfootball.info прокомментировал итоги игры "красно-белых" против "Ростова" (2:2) в 2-м туре Премьер-Лиги. Андрей Червиченко

О матче



"Спартак" набрал четыре очка по итогам двух туров, и ни одного честного, что печально. Хотя, нужно отметить, что сегодня москвичи выглядели гораздо лучше, чем в матче с "Сочи" (1:0), и в этом большая заслуга Бакаева, молодого льва, который лез, боролся и в целом сыграл качественно. Как обычно хорошо сыграли Зобнин и Джикия. А лучшим в составе "Спартака" был Левников.



Сегодня состоялась вторая часть бенефиса этих... ребят в чёрном, скажем так. Из четырёх моментов, которые тянули на пенальти - из них 3 ростовских, и один спартаковский - спартаковский меньше всего был похож на 11-метровый, но именно его Левников выбрал и поставил. А на 60-й минуте, когда Фернандо в штрафной толкнул Чистякова в спину при подаче углового, и Левников отвернулся... слов нет! Даже после того что творил Москалёв в первом туре, и сегодня арбитры были лояльны к "Спартаку".



О "Ростове"



Команда хорошо готова в начале сезона, замены здорово работают, игроки бьются до конца и выполняют установки тренера. В комбинационный футбол "Ростов" обыграл "Спартак", и оба мяча были забиты после хороших розыгрышей, а не так как голы гостей, у которых первый забил Левников, а второй Джикия (который за "Спартак" играет здорово). У "Ростова" серьёзный настрой и сплочённый коллектив. Посмотрите как прощались с Гацканом! И я думаю, что его выход в концовке встречи заметно помог команде отыграться.



Посмотрите как в этой команде прощаются с людьми! Никто не раздаёт после ухода плохих интервью о клубе, и в спину ушедшим никто не плюёт, что со многими нашими клубами происходит. Думаю, влияние Карпина на прогресс команды тоже велико. Есть выражение: "Твоя команда". "Ростов" и есть команда Карпина, где он раскрыл себя как тренер, ведь раньше были просто потуги на тренерство, а сейчас он тренер и ведёт свою команду к успеху.



Об игре Понсе



Уже второй матч подряд кажется, что "Спартак" в очередной раз купил абсолютно не нужного для себя футболиста. Думаю, что Зуев, который играет на схожей позиции и второй раз хоронит бывшую команду, смотрелся бы и лучше, и дешевле. Посмотрите насколько разные покупки: "Краснодар" покупает де Вилену, который забил сегодня прекрасный гол, а "Спартак" за эти же деньги приобрёл Понсе. Почувствуйте разницу, как говорится. Аргентинец никому был не нужен, шатался по арендам, но "Рома" нашла кому его всунуть и всунула.



Об игре Ерёменко против "Спартака"



Ростов для Романа в принципе дом родной. У его отца богатое прошлое в этом городе, и Роман полностью адаптировал к городу. Пригодился бы он сейчас "Спартаку"? У "красно-белых" всё как обычно - либо 6 человек на одну позицию, либо одного найти не могут. Я думаю, что Ерёменко не подойдёт этому "Спартаку" ещё и потому, что он клиент человека, имя которого в клубе сейчас нельзя произносить (смеётся). От его клиентов в "Спартаке" сейчас избавляются, и даже Селихова могут, судя по всему, убрать из команды.