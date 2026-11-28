- Мы очень хорошо работаем под руководством тренера Кузьмина. У него большой опыт, он хорошо знает команду.
Мы хотели бы, чтобы он остался. Но даже если он не останется главным, то останется в штабе.
Работать с таким специалистом — большое удовольствие, - сказал Иву в эфире "Матч ТВ".
Сегодня, 28 ноября, казанский "Рубин" одержал победу над "Акроном" в матче 16 тура Российской Премьер-Лиги со счетом 3:0. Таким образом, казанцы одержали четвертую победу кряду в чемпионате России при Олеге Кузьмине, который является исполняющим обязанности главного тренера после отставки Франка Артиги.
На данный момент "Рубин" располагается на шестой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 24 набранными очками в своем активе.