Игорь Акинфеев помнил об обещании подарить футболку на протяжении трех месяцев Нападающий "Оренбурга" Джордже Деспотович рассказал о том, что вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев подарил ему футболку, обещанную три месяца назад. Фото: инстаграм Джордже Деспотовича

"Лучший человек и один из лучших вратарей в мире! Три месяца назад спрашивал у него футболку, и тогда после игры он забыл, но сегодня перед игрой отдал.



Он такая легенда, спасибо! И сегодня в конце вытащил команду и сделал счет между нами один-один. Браво! Вперед, "Оренбург", – написал Деспотович в своем инстаграмме.