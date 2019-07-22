Сергей Хусаинов: думаю, VAR будет хорош лишь в «судный день», когда Скайнет поработит человечество

Но ведь основная задача главного арбитра при подготовке на поле такова, чтобы подобных эпизодов – их просто не было.



Внедрение же, вначале – переговорных устройств, а потом и VAR – оно ведь фактически провоцирует арбитров к снижению концентрации на своих прямых обязанностях во время матча.

Любош Михел в составе клуба ФК "Шахтер". Фото: футбольный клуб "Шахтёр"

И когда в футбол вошёл VAR – с опытом поступили аналогично.

Единственное, реальное будущее для системы VAR заключается в том, что система будет сама отслеживать и определять нарушения правил. Без человека за монитором.

- Да, это так.- Ну а как ещё? Конечно же да. Это уже профессиональное: пусть я сейчас и судья в любительской лиге 8x8, но за всеми изменения в правилах и рекомендациях для судей – слежу постоянно.Отмечу что в последнее время в правилах был ряд подвижек с целью увеличения зрелищности игры. Скажем положение «вне игры»: если ранее смотрели в лоб – был или не был игрок в положении офсайда, и сразу следовал свисток.Сейчас же судьями рекомендуется перед фиксацией – оценивать ещё ряд факторов: был ли офсайд пассивен, смотрят на миллиметры, части тела, и так далее. И лишь убедившись в том, что игрок в офсайде участвовал, влиял на эпизод – только тогда засчитывать нарушение.Также изменения производились в понятиях компенсированного времени: как именно его считать – в этом направлении правила в футболе изменяются.На мой взгляд внедрение переговорных устройств на, скажем так – «первом этапе автоматизации судейства» - оно, словно несколько расслабило арбитров при подготовке к матчам. Почему так? Это ведь своего рода подсказка. Шпаргалка. Если где-то у главного возникают сомнения, или была плохая видимость эпизода – он может с помощью переговорного устройства вернуть, переиграть момент.Знаете, лично на мой взгляд – предложение Мишеля Платини о введении «пятых» судей за воротами – оно было более по-футбольному гораздо более прогрессивно, нежели VAR. Но решили, что лучше двигаться в сторону технической оценки и регулирования спорных вопросов. И, казалось-бы, идея то была неплоха – но она изменяет философию футбола.Ведь VAR – это система, фактически рассчитанная на ситуации, когда всё настолько закрутилось, что уже никто из бригады не смог однозначно увидеть и расценить эпизод. Однако с другой стороны – если судейская бригада хорошо подготовлена к матчу, таких ситуаций быть в принципе не должно. Или – в качестве крайне, невероятно редких исключений.Ведь вся суть подготовки арбитров к матчу как раз и состоит в том, чтобы дать им не только функциональную готовность, но и обучить их хорошо разбираться и в физиологии борьбы на поле, и в тактике действий в обороне и атаке. Судья на поле должен непрерывно читать игру, предсказывать и предвидеть её развитие. А сам – двигаться так, чтобы в нужное время быть близко к игровому моменту. И выйдя на матч, арбитр обязан быть готовым все отведённое матчу игровое время – отработать по полной.Когда арбитр действительно хорошо готов физически, и знает необходимые профессиональные моменты – он сможет буквально предсказывать развитие игрового эпизода, а посему - всегда будет очень и очень близко к эпизоду, и при этом находиться в хорошей позиции для самостоятельной, без каких-то подсказок квалификации и оценки эпизодов.И оно действительно так начинает работать. Потому что теперь судья на подсознательном уровне понимает – ему могут подсказать, помочь. И его небольшая потеря концентрации уже не приведёт к той порой – катастрофе, к которой бы могла привести до этих технологий. Но судья должен быть всегда максимально готов в день матча. И он в принципе не должен даже в глубине души как-то полагаться на то, что если что – ему смогут подсказать, его решение – подкорректировать.Конкретный пример: обратите внимание на то, что арбитр Скамина во время финала Лиги Чемпионов этого сезона ни разу не обратился за помощью к VAR. Потому что он просто был хорошо готов.- Абсолютно с вами согласен. И как только в УЕФА ввели пятых судей – готов был буквально кричать, и предлагать на эти позиции довольно интересные кандидатуры. Сам ведь я закончил судить несколько раньше, нежели, скажем Любош Михел из Словакии. Он, кстати, после завершения карьеры рефери, с 2008 по 2015 работал в ФК «Шахтёр».Так вот, буквально, как только свою карьеру судьи он завершил – как раз и вводили пятых рефери в матчах УЕФА. И он тогда публично выступал по этому поводу, предлагая поставить на эти позиции опытных и возрастных арбитров. И в этом я его категорически поддерживал.Те самые, опытные ребята – что недавно закончили карьеру арбитров в поле… Какие там делегаты, инспектора и прочее? Нужно было ставить их пятыми рефери за ворота. У них ведь и опыт, и огромный авторитет! Ведь с ними и основные арбитры на поле будут себя чувствовать увереннее. Тем более что большинство спорных и горячих эпизодов происходит именно в штрафной площади. Но нет, возраст подошёл, и их убирали и убирают инспектировать всякие «вторые лиги».Например, во внутренних турнирах VAR впервые был применён в Кубке России. Но кто просматривал спорные эпизоды? Это ведь были те самые, молодые ребята, что выходят судить и на поле. Но ведь такой подход – не использовать огромный опыт и авторитет в VAR – это ведь нонсенс и расточительство! Тем более – ведь при работе за монитором нужен совсем другой опыт и другая, более высокая скорость реакции. А так, получается, что просто взяли, и одних и тех же людей просто пересадили из одного кресла в другое.Это большое упущение. И началось это при экс-руководителе ФИФА Йозефе Блаттере. Ведь именно при нём, в 1992 году ввели возрастной ценз –исполнилось тебе 45 и все, отойди в сторону.Но, например, АПЛ тогда упёрлась и пошла своим путём! Они сказали «какие ещё 45?». Тогда в Англии была создана ассоциация арбитров, что занималась проведением матчей по всем их лигам. Тут и Премьер-лига, и чемпионшип, и даже третья и четвертая лига. Их позиция была такова: «Мы готовим и тестируем арбитров. А ФИФА к себе пусть берёт из них кого хочет».Ведь тут не возраст – главный фактор. Например, арбитр Хаскинс и в 52 года продолжал судить на высоком уровне. Ведь если возрастной арбитр соответствует функционально, и у него большой опыт – пусть он и судит матчи.И вот, спустя сколько уже лет – возрастной ценз все же был снят. Но сколько классных арбитров было потеряно? У нас когда пришёл тот-же Розетти – сколько классных арбитров ушло? Он говорил «все, давайте подтягивать молодёжь». А что молодежь, если они вдруг должны выходить и судить на высоком уровне, но ещё по-сути не имеют боевых вылетов на высоком уровне? Конечно-же под давлением и результатов, и профессиональных и давно работающих тренеров команд, а также и опытных футболистов, что уже за плечами имели по несколько сотен матчей – они, эти молодые арбитры тогда и начали подплывать.Конечно же это было упущение и недоработка. Если есть возможность – нужно как можно дольше использовать высококвалифицированного, возрастного футболиста. А рядом с ними тогда вырастут и молодые таланты.Вот, например, игроки с крайне сложных позиций: центральные защитник Васин и Кутепов. Им уже довольно много лет, но они все-равно периодически допускают детские ошибки. Но ведь это же не их вина! Это их беда – ведь рядом с ними в нужное время не было опытного игрока, что смог бы им подсказать, пояснить, помочь. А случилось это потому, что как правило на эти довольно сложные позиции в наших клубах нанимались легионеры. И это вот так сказалось.- Да, это так. К примеру, на прошедшем ЧМ арбитр бундеслиги, если не ошибаюсь – Брих в матче Сербия – Швейцария, где решалась судьба выхода их группы, будучи в идеальной позиции наблюдает как два швейцарца буквально как ваньку-встаньку укладывают в штрафной нападающего Сербии. Он всё прекрасно видит. И даёт команды – играем дальше. И даже к VAR он не пошёл. Значит есть моменты, когда и VAR не нужен. Например, когда арбитры выполняют определённую задачу.- Их очень и очень много. Например, в английском Чемпионшипе, где начали его тестировать – случился казус: команды ушли в перерыв в тоннель, а видеоассистент, вдруг даёт команду: всем вернуться на поле и пробить пенальти. Зрители ушли на чай-кофе, а команды вдруг идут, бьют пенальти, и забивается гол. Как это? Зачем такое нам в футболе?Другой эпизод в чемпионате Италии – против футболиста да, были нарушены правила. Но он на ногах устоял, ушёл из эпизода, сделал передачу, а другой защитник, прочитав игру – её перехватил, и началась контратака. Ну и какой тут VAR? Ведь в данном случае передача была перехвачена не по причине нарушения. Это уже совсем другой футбол получается.- Я сторонник того, чтобы оставить только HAWK EYE (орлиный глаз, что фиксирует пересечение мячом линии ворот - прим. ред.), а всё остальное должно быть достигнуто только за счёт подготовки и отбора арбитров. Без всякого VAR-а.- считаете что VAR нельзя довести до приличного состояния?- Нет. Его можно довести до хорошего уровня. Но для этого необходимо подготовить таких уникальных специалистов, которые с одной стороны - очень и очень хорошо разбираются в футболе. А с другой по своей реакции на игровой эпизод в разы превышают скорость реакции арбитров на поле.- В том то и проблема что нет (смеётся). Если мы подготовим именно такого, уникального специалиста под VAR – он должен, обязан уже сам выходить на поле. Плюс, не забывайте что есть физиологические ограничения у человека.И, например, в легкой атлетике они давно уже изучены – по тому же времени реакции на старте. А тут требуется чтобы человек за монитором сам увидел эпизод, отреагировал, успел произнести это главному по связи, и плюс – ещё время, которое потребуется самому главному арбитру для осмысления того, что ему сказали. Плюс – матч на это время никто не останавливает, и за игрой всё это время опять-таки нужно не переставать следить.Именно поэтому я и считаю, что нужно уйти от этой идеи. И оставить футбол таким, каким он был. Мы ведь не отдаём приоритет технологиям, вместо тренерского опыта в ситуациях, когда футболисту нужно поставить технику и игровой интеллект?Нет, конечно, есть и автоматизированные тренажеры. Но ведь вся фишка заключается именно в том, чтобы для каждого конкретного игрока подобрать именно те упражнения, которые поднимут его на более высокий уровень.Тоже самое должно касаться и арбитров – они должны совершенствоваться и готовиться к матчам. Подходить к ним профессионально. А не рассчитывать, на – условно говоря «новый гаджет».Ведь самый главный, буквально – идеологический принцип футбола в том, что нужно вот именно сегодня, здесь и сейчас быть хорошим. И забывать то, что когда-либо ранее ты уже был хорош.Возвращаясь к VAR. Если мы посмотрим на некие другие, технические виды спорта – мы увидим, что в большинстве их, где проводилось исследование – люди приходили к цифрам времени реакции человека плюс-минус порядка 0.1 секунды. Похожие цифры используются и в системе определения фальстарт в легкой атлетике, и в дрэгрейсинге, и во многих других источниках информации.Реакция же человека за монитором VAR должна как-минимум в несколько раз превышать реакцию арбитра. Но как это сделать, если арбитр и сам неплох? Ведь предел человека есть, и он вполне известен. Плюс, видеоассистент должен не только зафиксировать и понять эпизод, но и сообщить о нём главному арбитру. Словами. А главному – ещё нужно время на осмысление услышанного, и ещё время для принятия решения. А плюс, не дай Бог – помеха на линии беспроводной связи.Плюс, ведь фактически мы тогда в главном арбитре начинаем объединять две профессии: диспетчера аэропорта и пилота самолёта. И делать это в одном человеке – совсем не лучшая идея. И это уже проверено временем. Арбитр должен быть уверен в себе. А если ему, ещё находящемуся в эпицентре событий, ещё в ухо начнут несколько человек одновременно кричать – во что это превратится?В такой ситуации VAR нормально, без значительных пауз заработает лишь тогда, когда уже не человек, а компьютер будет определять факт нарушения правил. Но ведь и главным тогда станет компьютер. Но это будет уже другой футбол.- Насколько сильно от этого изменится футбол? Что именно изменится?- Первое: игроки играют, а тут, вдруг проходит сигнал о нарушении. А по мнению футболистов всё было в порядке. И такое будет довольно нередко. Ведь при цифровой обработке и поиску нарушений правил не будет учитываться характер нарушения. Агрессивное нарушение было или нет? Смог ли игрок, уйдя от нарушения, нормально продолжить игру? Нет, тогда мы получим чисто механическую фиксацию нарушения правил игры. Да или нет. Коснулся – нет.А ведь правилами, например, те же толчки на поле в определённых ситуациях допускаются, а в других – нет. Футбол ведь контактная игра. И чисто по футбольному эпизод будет чистым. А по формальным правилам – нет. Контакт был? Да. Толчок? Да. Но как заставить машину определять что есть допустимый, а что нет толчок? Это будет совсем другой футбол.Вспоминается недавняя история, что я слышал про новый Boeing 737 MAX. Его инженеры при создании этого самолёта впервые в истории Боинга создали систему, которая находится по приоритету выше, нежели пилот. И что – сколько аварий с самолётами этой модификации произошло? И это, простите, авиация, где всё должно быть крайне надёжно. Просто у этой системы произошёл сбой.Ну, допустим, даже не рассматриваем вопрос сбоя, или, не дай Бог – попытки взлома, автоматизированного VAR – вы захотите смотреть футбол, где за 90 минут будет, например, зафиксировано порядка 40-70 нарушений правил? На это вообще можно будет смотреть как на зрелище? Или играя в это – вообще можно будет получать от игры удовольствие? Уверен что нет.Поэтому на вопрос «когда нормально заработает VAR?» - наверное скажу что, лишь наверное в том случае, когда скайнет (фантастическая система, описанная в серии фильмов «Терминатор», что восстала против людей и пытается поработить или уничтожить их – прим. ред.) восстанет, захватит и поработит человечество.Но, повторюсь, это будет уже совсем другая игра.