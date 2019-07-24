"Торино" рассматривает приобретение у "Зенита" Ригони? Итальянское издание Tuttosport со ссылкой на собственный источник утверждает что "Торино" рассматривает возможность трансфера полузащитника «Зенита» Эмилиано Ригони. Эмилиано Ригони Фото: РИА Новости

По словам источника, таким образом итальянский коллектив планирует усилиться к Лиге Европы. Более того, гранатовые уже сделали предложения по полузащитнику "Удинезе" Родриго де Паулю (25 лет), и нападающему "Наполи" Симоне Верди (27 лет), будучи готовыми за каждого из них заплатить порядка 20 млн. евро.



Аргентинский полузащитник Эмилиано Ригони (26 лет) перешел в "Зенит" из "Индепендьенте" (Аргентина) летом 2017 года. В составе команды из Санкт-Петербурга он сыграл в 11 матчах прошедшего сезона, отметившись 3-мя голами и 6-ю голевыми передачами.