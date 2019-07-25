"Зенит" может приобрести защитника "Ювентуса"

"Зенит" проявляет интерес к защитнику "Ювентуса" Мериху Демиралу, утверждает Tuttosport.
Фото: Goal.com
По информации СМИ, 21-летний турецкий футболист может покинуть туринский клуб из-за приобретения Маттейса де Лигта.

"Ювентус" приобрел Демирала за 18 миллионов евро в июле 2019-го у "Сассуоло".

Первую половину сезона-2018/19 защитник провел на правах аренды в "Аланьяспоре", где принял участие в 34 матчах и забил три гола. Затем футболист вернулся в "Сассуоло" и сыграл в 14 матчах, забив 2 мяча.

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Опубликовал: , Rusfootball.info
Теги: Зенит Ювентус
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