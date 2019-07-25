По информации СМИ, 21-летний турецкий футболист может покинуть туринский клуб из-за приобретения Маттейса де Лигта.
"Ювентус" приобрел Демирала за 18 миллионов евро в июле 2019-го у "Сассуоло".
Первую половину сезона-2018/19 защитник провел на правах аренды в "Аланьяспоре", где принял участие в 34 матчах и забил три гола. Затем футболист вернулся в "Сассуоло" и сыграл в 14 матчах, забив 2 мяча.
"Зенит" может приобрести защитника "Ювентуса"
"Зенит" проявляет интерес к защитнику "Ювентуса" Мериху Демиралу, утверждает Tuttosport.
Фото: Goal.com
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