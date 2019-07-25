"Зенит" может приобрести защитника "Ювентуса" "Зенит" проявляет интерес к защитнику "Ювентуса" Мериху Демиралу, утверждает Tuttosport. Фото: Goal.com

По информации СМИ, 21-летний турецкий футболист может покинуть туринский клуб из-за приобретения Маттейса де Лигта.



"Ювентус" приобрел Демирала за 18 миллионов евро в июле 2019-го у "Сассуоло".



Первую половину сезона-2018/19 защитник провел на правах аренды в "Аланьяспоре", где принял участие в 34 матчах и забил три гола. Затем футболист вернулся в "Сассуоло" и сыграл в 14 матчах, забив 2 мяча.