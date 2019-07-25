Главный тренер "Зенита" Сергей Семак на пресс-конференции в преддверии матча 3-го тура РПЛ с "Оренбургом" рассказал о конкуренции среди вратарей, а также высказался в частности о голкипере Александре Васютине.
"Посмотрим, у нас здоровая конкуренция. Лунев у нас в приоритете. Мы ему полностью доверяем. Миша, Саша и Андрей будут постоянно конкурировать. Если кто-то будет выглядеть лучше, получит шанс. Все хотят играть", — передает слова Семака корреспондент Sport24.
Семак о Васютине: Лунев у нас в приоритете
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