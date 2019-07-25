Генеральный директор "Зенита" прокомментировал ситуацию с нападающим Антоном Заболотным:
- Заболотный сейчас на контракте с "Зенитом". По нему остается предложение от "Сочи", которое еще в силе, но сколько оно еще будет в силе, я не знаю. Я с Антоном еще не разговаривал, может, поговорю на следующей игре. Он же следит за выступлениями своих коллег по команде, которые сейчас играют в "Сочи".
Все, кто ушел в сочинский клуб, в восторге от города, условий, питания, климата. Сочи – наш олимпийский центр, с прекрасной инфраструктурой. Клуб "Сочи" настроен очень серьезно. Это видно по тому, как они играют, как все организованно. У Заболотного же есть телефоны Новосельцева, Полоза, Набиуллина. Он может позвонить им и посоветоваться.
Мы к Антону очень хорошо относимся и хотим, чтобы он выбрал лучший вариант продолжения карьеры для себя, - приводит слова Медведева "Чемпионат".
Александр Медведев: хотим, чтобы Заболотный выбрал лучший вариант
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